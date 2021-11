Kvůli opravě mostu přes Oldřichovský potok je od 15. listopadu uzavřen hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Porajów. Uzavírka skončí 6. prosince.

Foto: Roman Sedláček

Automobilová doprava je přesměrována na nový hraniční přechod, pěší a cyklisté mohou využít můstek do Polska na Trojzemí. Řidiči, kteří míří z Hrádku do Polska musí zvolit objízdnou trasu, která vede po silnici I/35, a to směrem do Polska přes hraniční přechod R35 na Bogatynii a Zittau.