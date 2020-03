V úterý večer se v důsledku kontrol (měření teploty a vyplňování formulářů) vytvořila více než desetikilometrová kolona před hranicí s Polskem v Harrachově na silnici I/10. Táhla se až ke Kořenovu.

Situace z hraničního přechodu na I/10 v Harrachově. Kolona se tvořila už od křižovatky se silnicí I/14 Na Mýtě. | Foto: Silnice LK

V Libereckém kraji se zavřely přechody v Hrádku nad Nisou, Kunraticích, Habarticích, Srbské i v Novém Městě pod Smrkem. Jedinou možností, jak se teď do Polska dostat, je hraniční přechod v Harrachově. Češi ale od pondělí do Polska vycestovat nemohou, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Tu mají například pendleři, kteří pravidelně dojíždějí maximálně 100 kilometrů za hranice do zaměstnání.