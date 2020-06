Polsko sice otevřelo své hranice s Českou republikou už v sobotu, ale české ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke stejnému kroku až v pondělí. Stovky lidí, kteří se o víkendu snažili přejet polsko-českou hranici, tak policejní hlídky vracely zpátky.

Polsko otevřelo své hranice v sobotu 13.6., česká strana ale až od 15.6. Hlídky na hranicích tak vracely o víkendu stovky lidí zpátky. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

„V sobotu se to týkalo 153 vozidel a asi 484 osob, které nesplňovaly podmínky pro vstup do ČR,“ vysvětlil policejní mluvčí Vojtěch Robovský a dodal, že většina z nich neměla platný negativní test na COVID-19, kterým by se mohli prokázat. To byla totiž ještě do nedělní půlnoci jedna z podmínek pro lidi vstupující na území ČR, od pondělí ale už nutný není.