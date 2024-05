Mezi těmi, kteří okusili teplotu vody, která se odpoledne pohybovala mezi 13 až 16 stupni Celsia, nechyběl Leoš Mayer z Hrádku nad Nisou. „Voda je úplně úžasná. Věnuji se otužování, které vnímám jako přímou cestu k duši. Myšlení se zastaví, tělo si odpočine,“ řekl s tím, že slavnostní události se letos zúčastnil aktivně. „Je to skvělé,“ svěřil se svými pocity Mayer.

Proměnou prošla kuchyně pro kempaře, která kapacitně, technicky a ani technologicky neodpovídala aktuálním potřebám. Návštěvníci se tak mohou těšit na i venkovní vaření včetně grilů, k dispozici jim bude celkem pět varných bodů s tím samým počtem dřezů, digestoře nebo dvě vysoké lednice. Nechybí ani dvě mikrovlnné trouby, varné konvice a hrnce. Kempaři mohou od velikonočních svátků využívat zmodernizované sociální zařízení. „Zbavili jsme se plechových žetonů, které si návštěvníci kupovali na recepci, aby se mohli osprchovat teplou vodou. Nahradí je čipové hodinky, které se používají například v aquaparcích. Ty se dají nabít kdykoli, takže návštěvníci nebudou odkázaní na otevírací dobu recepce,“ zdůraznil ředitel společnosti.

Na podzim by rádi zrealizovali projekt v podobě čtrnácti celoročních stání a první moderní samosplachovací výlevky na šedou vodu, vylévání chemické toalety a napouštění vody. „V současné době máme v areálu dvě standardní výlevky chemických wc a nová výlevka by tak byla třetím kusem, i když samozřejmě technologicky i hygienicky výrazně lepším,“ doplnil Souček.

Novinky pro pejskaře

Další novinku ocení hlavně pejskaři, jejichž čtyřnozí mazlíčci nesměli řadu let na pláže a po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku. Zároveň jejich majitelé musí dohlédnout na to, aby po nich nezůstal nepořádek. Vyčlenili dvě místa, kam čtyřnozí miláčkové mají přístup, a zároveň instalovali v loňském roce na několika místech držáky se sáčky na exkrementy a pravidelně je doplňují. Po areálu Kristýny jsou rozmístěné i cedule s informacemi o místech, kde se smí pohybovat. Na jižní straně Kristýny vznikla psí pláž. „Je to prostor ve stínu stromů blízko písečné pláže. Majitelé mazlíčků tam najdou samozřejmě nejen příjemné prostředí pro své psy, ale i zmíněné stojany s pytlíky na exkrementy. Pokud tedy někdo nevydrží bez svého psa a vezme ho s sebou i v největších vedrech, bude mít v této části stín, trávu i prostor pro vyvenčení v lesním porostu,“ dodal Souček.