V Hrádku nad Nisou roste domov seniorů a domov se zvláštním režimem, který v budoucnu převezme Liberecký kraj. Podle Strany zelených však hejtman protěžuje své domovské město.

Vizualizace budoucího Domova seniorů v Hrádku nad Nisou. | Foto: Liberecký kraj

Na bývalých školních pozemcích v Hrádku nad Nisou roste nový domov seniorů, který nabídne 40 míst. V areálu najde zázemí také lékařská ordinace a samostatné oddělení s osmi lůžky pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Dům bude, co se energií týče, soběstačný. Krajští radní nyní schválili poskytnutí 40 milionů korun Hrádku nad Nisou na dostavbu.

„Město na stavbu získalo dotaci a nabídlo kraji převod tohoto objektu pouze za vlastní podíl, tedy rozdíl mezi náklady a dotací. Za 77 milionů, což je vlastní podíl města, jsme tak získali majetek ve výši 271 milionu korun,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který žije v Hrádku nad Nisou.

Kraj tímto způsobem nahrazuje kapacitu, kterou původně plánoval navýšit v objektu ve Velkých Hamrech. Současný domov měl být rozšířen o přístavbu a půdní vestavbu, čímž by vznikl prostor pro dalších 41 lůžek. Od tohoto projektu ale letos upustil, jelikož nenaplňoval princip transformace sociálních služeb, kde se za minimální standard považuje pokoj se samostatnou koupelnou a toaletou. „Ve Velkých Hamrech by došlo k tomu, že koupelny a toalety by byly společné pro dva pokoje a počet dvoulůžkových pokojů by přesáhl stanovený poměr, podle něhož může počet takových pokojů v zařízení pobytových sociálních služeb činit nejvýše 30 procent,“ osvětlil náměstek pro resort sociálních věcí Petr Tulpa s tím, že dalším důvodem bylo nesplňování parametrů pasivního objektu.

V hrádeckém domově naopak obstará teplo, chlazení a dodávky teplé vody systém tepelných čerpadel. Zařízení je bez nároků na elektrickou energii a plyn. „Střechy jsou využity k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického systému. Budova je navržena jako vysoce inteligentní a pasivní s využitím nejmodernějších dostupných technologií,“ podotkl jeden z autorů návrhu Robert Koska s tím, že objekt ve své fotovoltaice a v dalších zdrojích vyprodukuje více energie, než kolik sám spotřebuje. „Domov seniorů začne sloužit klientům v červenci příštího roku,“ doplnil Tulpa.

Opozice nešetří kritikou

Proti rozhodnutí krajských radních se však postavila opozice. Hejtman podle ní diskriminuje liberecké seniory. Byť bude podstatná část nákladů hrazena z evropských dotací, je to podle spolupředsedy libereckých Zelených Jindřicha Felcmana ze strany kraje zásadní rozpor s jeho dosavadní politikou. „Všude v kraji je nedostatek míst v těchto zařízeních, na pokoj ve veřejných domovech pro seniory jsou dlouhé pořadníky. Pokud by města věděla, že si mohou připravovat projekty nových domovů a kraj je následně zafinancuje a převezme do správy, jistě by tak mnoho z nich už dávno udělalo,“ zdůraznil liberecký zastupitel.

Poukázal tak i na výměnu, která se uskutečnila 1. ledna 2022. Město Liberec se stalo zřizovatelem domovů pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou a libereckém Františkově, zatímco kraj převzal do správy zoologickou a botanickou zahradu. „Chceme v případě zoologické a botanické zahrady podpořit organizace nadregionálního významu. Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv. Jsem rád, že se společně s městem můžeme spojit a význam těchto institucí posunout zase o výrazný krok kupředu,“ okomentoval tehdejší výměnu hejtman Libereckého kraje.

„Ve svém domovském Hrádku nad Nisou ale hejtman Půta aplikuje zjevně odlišnou politiku. Extrémně drahou stavbu zaplatí kraj a ten si ji také následně převezme do své péče. Na domov důchodců v Hrádku se tak vlastně složí všichni obyvatelé Libereckého kraje,“ netajil rozhořčení Felcman.

Zastupitelka Anna Kšírová (Liberec otevřený lidem) se pozastavila nad tím, že od roku 2012 kraj nepostavil jediné nové zařízení pro seniory i navzdory vzrůstajícímu počtu obyvatel nad 65 let. Obyvatelům Hrádku nad Nisou nový domov pro seniory přeje, ale zároveň by chtěla, aby tato péče byla dostupná i v jiných oblastech kraje. „Starostové ostatních měst by tak měli po kraji požadovat vyhlášení předvídatelných podmínek rozvoje péče o seniory, aby i v jejich městech nemuseli potřební lidé čekat na vlastní pokoj dlouhé roky,“ dodala Kšírová.

Proti tomuto tvrzení se hejtman ohradil a zdůraznil, že právě rozvoj zdravotní péče a sociálních služeb v Libereckém kraji patří k jeho hlavním prioritám. „V sociálních službách proto budujeme po celém našem kraji v rámci transformace pobytových zařízení nové objekty pro klienty sociálních služeb. Podporujeme navýšení kapacity pobytových služeb sociální péče a zahájili jsme mimo jiné výstavbu nového pavilonu Centra urgentní medicíny,“ informoval.

Doplnil také, že kraj zajišťuje poskytování služeb v Hospici sv. Zdislavy v Liberci a v Centrech duševního zdraví podporuje terénní služby pro pacienty s psychickými a psychosomatickými chorobami. „Věřím, že na základě tohoto zdaleka ne kompletního výčtu je zřejmé, že seniory v Liberci ani nikde jinde v našem kraji nediskriminuji. Společně s kolegy a kolegyněmi se jako Liberecký kraj snažíme dělat maximum pro to, aby se nejen jim, ale i všem ostatním našim spoluobčanům u nás lépe žilo,“ uzavřel Půta.