Deník na návštěvěZdroj: DeníkPodle starosty Hrádku Josefa Horinky nesplnil investor podmínky uzavřené smlouvy a projekt se dále vzdaloval uskutečnění.

„Záměr stavět v Legionářské byl jedním z prvních developerských projektů, který do Hrádku přišel. Investor měl časový prostor, ale z celé řady důvodů nikam dál nepostoupil. Zastupitelé sice viděli několik prezentací, jak by to mohlo vypadat, ale neviděli žádný reálný posun k realizaci. Nakonec jsme se dohodli, že s ohledem na přilehlé sídliště a danou lokalitu bude lepší pozemek nezastavit,“ řekl Deníku Horinka a dodal, že město využilo možnosti dané smlouvou a odstoupilo od smlouvy s developerem.

„V Hrádku vzniká paralelně několik dalších developerských projektů, za kterými jsou už vidět konkrétní výsledky. Takže jsme si řekli, že není potřeba zahltit Hrádek byty na úkor jiných ploch, jako jsou třeba parkovací místa nebo zelené prostory pro aktivity pod širým nebem,“ vysvětlil starosta.

Developer vyjádřil zájem o pozemek v Legionářské ulici, kde kdysi stávala mateřská škola a poté cukrářská výroba, už v roce 2018. V plánu měl vybudovat několik desítek bytů formou družstevního bydlení, což by umožnilo lidem bez základního kapitálu bydlet ve svém. To byl také jeden z důvodů, proč nabídka družstva Nový Hrádek zastupitele oslovila. Společnost měla zkušenosti s podobnou výstavbou v dalších městech po celé republice. Město si slibovalo od projektu, že se zvýší počet bytů ve městě a zároveň dojde ke zvelebení části města. Uzavřelo proto s developerem Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Společnost dostala dva roky na to, aby své plány přetavila v realitu. Během této doby několikrát prezentovala stavební plány před hrádeckými zastupiteli. Vloni se však ukázalo, že postavit domy do konce roku 2020 společnost nestihne.



Takhle vypadá lokalita aktuálně.Zdroj: Deník/Petr VodseďálekNa lednovém zasedání se tak zastupitelstvo jednohlasně shodlo na tom, že odstoupí od smlouvy. „Bylo to správné rozhodnutí, protože se náš partner nechoval seriózně. Nebyly dodrženy podmínky ze strany družstva Nový Hrádek, které mimo jiné stanovovaly také povinnost do doby převodu pozemku platit městu nájemné za využívání pozemku, věc mají v rukou právníci,“ uvedl místostarosta Hrádku Pavel Farský. Dodal, že pro město je to jistější řešení a dál se bude hledat smysluplné využití pozemku.



Deník se snažil kontaktovat developera s žádostí o vyjádření, ten ale nereagoval. Podle starosty města Josefa Horinky budou mít zájemci o vlastní bydlení v Hrádku další příležitosti. „Město řeší svůj vlastní prostor bývalého azylu, kde máme zpracovanou studii na přestavbu na bytový dům. Pak je tu řada dalších privátních aktivit, které směřují do fáze stavebních povolení. Stavět se bude také v Oldřichově na Hranicích nebo nedaleko dolního náměstí v Hrádku,“ připomněl Horinka. Podle něj je o bydlení v Hrádku velký zájem. „Čím více bytů tady vznikne, tím je ale potřeba zajistit více služeb a infrastruktury. Snažíme se, aby rozvoj města byl pozvolný a logický,“ řekl starosta.