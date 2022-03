Řeč je o hrádeckém multifunkčním centru, v němž vás nejprve přivítá informační centrum a pak příjemným průchodem projdete do knihovny. A není to knihovna ledajaká, ale architektonicky zajímavá stavba podle návrhu Projektového atelieru David z roku 2019, pyšnící se oceněním Nejlepší projekt v soutěži Komunální projekt roku 2019.

Hybatelem společenského dění a života Brány Trojzemí je Vít Štrupl. Ať se děje v Hrádku snad cokoli, určitě a něj narazíte. Na setkáních s lidmi, na hudebních akcích nebo slavnostech ve městě anebo taky třeba za pultíkem nové knihovny, když zaskakuje za kolegyni.

„Snažíme se přicházet s novými věcmi, aby to nebyla jen obyčejná knihovna,“ říká Štrupl a odchází na chvíli za čtenářem, který si přišel vyzvednout svoji hromádku knih. Zarezervoval si je předem, a tak mu výpůjčka zabrala jen pár minut. Jedna z inovací zdejší knihovny. „Ještě v dobách covidu jsme zřídili knižní box, kdy si lidé mohou objednat knihy, my jim je zamkneme do skříňky a oni si je kdykoli vyzvednou a vrátí je tam zase zpět. Výhodou je, že jsme multifunkční centrum otevřené 7 dní v týdnu, a tak to funguje i o víkendu,“ podotýká Štrupl. Systém je snadný. Zájemce si v online katalogu vybere knihy a žádost odešle, když jsou knihy nachystané, dostane smsku a může si pro knihy přijít. Při příchodu řekne číslo skříňky, dostane klíč a vyzvedne.

Zdroj: Deník„Máme i elektronické knihy, obohatili jsme jimi náš knižní fond a máme i čtenáře, kteří jejich pořízení kvitovali s povděkem. Jsou to hlavně lidé, kteří špatně vidí a nebyli schopni běžné knížky přečíst,“ poznamenal Štrupl. Knížky si půjčují i lidé ze sousedních zemí, hlavně ze Žitavy, kde žije a pracuje poměrně dost Čechů a ti si půjčují knihy právě v Hrádku.

Protože je Hrádek nad Nisou hraničním městem je spolupráce se sousedy v Německu nebo Polsku téměř každodenní. „Naše poloha je specifická, do našeho infocentra chodí běžně Němci i Poláci a občas se tu objeví i lidé z jiných zemí, když tudy projíždí. Nejznámějším místem v Hrádku je rekreační areál Kristýna a logicky lidé navštěvují zejména sousední Žitavské hory. Sasko je hojně navštěvované, i my z toho čerpáme a nabízíme informace o turistických a kulturních možnostech v pohraničí,“ vysvětluje Štrupl.

Hrádeckým se nyní nabízí možnost vytvoření ještě užší spolupráce mezi Žitavskými a Lužickými horami. „To je pro nás zajímavé, protože tady je potřeba táhnout za jeden provaz. Nemůže vystupovat každá obec samostatně, to nefunguje. Pokud jde o kulturní akce, i tady spolupracujeme, například na akci Společnou cestou na Trojmezí, na které se podílí Hrádek, Němci i Poláci,“ dodal Štrupl. Toto setkání vzniklo jako připomínka rozšíření Evropské unie a probíhá každý rok.