V rámci náborových akcí pořádá Krajské ředitelství policie Libereckého kraje už pátým rokem soutěž Studentská střela. Svůj tým vyslala do Hrádku nad Nisou tradičně i Euroškola Česká Lípa.

Své síly změřili studenti maturitních ročníků v rámci náborové aktivity střelecké soutěže Studentská střela. | Foto: Vladimíra Šrýtrová

Soutěž je určená pro studenty maturitních ročníků škol, které mají zaměření na bezpečnostně právní problematiku. V letošním roce byl zájem škol velký, pátého ročníku Studentské střely se zúčastnilo šest škol.

„Je to jedna z náborových akcí, kde se snažíme představit studentům práci polici. Je to osvědčená a také populární akce pro studenty, a tomu nasvědčuje fakt, že prvních tří ročníků se zúčastnily pouze tři školy a dnes jich je dvojnásobek. Snažíme se soutěží studenty motivovat k pozdějšímu nástupu do policejních řad,“ uvedl Jaroslav Řehák, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Kromě samotné střelby si studenti mohli během dne vyzkoušet i prvky sebeobrany a poskytování první pomoci. V soutěži pak změřili síly ve dvou disciplínách - střelba z krátké zbraně na vzdálenost 15 metrů a ze samopalu vzor 58 na jednotlivé rány, a to na vzdálenost 30 metrů. „Studenti stříleli pod dohledem instruktorů, kteří zajišťují bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,“ podotkla vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Dagmar Fialová.

Tituly pro nejlepšího střelce, střelkyni i družstvo putovaly na Střední školu Kateřinky – Liberec. Druhá příčka v týmové soutěži patřila Euroškole Česká Lípa, která obhajovala vítězství z loňského roku, a na třetím místě skončila Střední škola Semily.

Celá soutěž se odehrávala ve výcvikovém středisku v Hrádku nad Nisou, v areálu bývalé fabriky. „Středisko jsem vytvořil tak, jak jsem to viděl v zahraničí. Byl jsem v Kosovu, Albánii a dalších státech," prozradil instruktor Richard Janko.

Areál je uzavřený, dá se v něm cvičit taktika, nachází se zde tělocvična a střelnice. „Je tu všechno pohromadě, snažíme se, aby služby byly komplexní. Jsou tu i auta nebo vězeňský autobus,“ vyjmenoval Janko. S ním spolupracuje mimo jiné vězeňská služba i Policie ČR. Do Hrádku jezdí trénovat i zahraniční složky v rámci příhraniční spolupráce.

