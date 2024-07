Legendární plastovou Tatru 148 vyrábí v liberecké rodinné firmě Novoplast. Letos uplynulo deset let od okamžiku, kdy tuto tradici obnovila česká firma Dino Toys a navázala spolupráci s rodinnou libereckou společností. Tatrovka patřila v minulosti mezi oblíbené hračky a převážela písek, autíčka či panenky a další dětské poklady. Tatrovka zmizela z obchodů krátce po revoluci a zůstala jen ve vzpomínkách těch, kteří s ní strávili svá dětství a zažili celou řadu zábavných i napínavých příhod. A právě nostalgie stála za návratem Tatry 148, která zůstala věrná své předloze a zároveň získala řadu vylepšení.

Celkem se Tatra 148 skládá z dvaadvaceti dílů včetně osiček, výroba jednoho kusu včetně montáže zabere deset minut čistého času. Jeden model o délce 72 centimetrů si vyžádá 2,6 kilogramu plastické hmoty. Přestože oblíbená hračka získala novou barevnost, stále se největší popularitě těší klasická oranžová. V oblíbenosti následuje červeno-modrá, v závěsu se drží khaki a růžová a nakonec to je modrá barva. Nosnost Tatry 148 od značky Dino je sto kilogramů.

Kouzelná beruška na klíček, která nikdy nespadne ze stolu, patří k ikonám českého hračkářství. Právě tento skvost vyrábějí v údolí plechových hraček, které leží v Chuchelně u Semil. Zde má jednu jednu z provozoven česká společnost Kovap s téměř osmdesátiletou tradicí výroby hraček. Aktuálně si mohou zájemci vybírat přibližně ze 120 různých výrobků a mezi stálice patří například beruška na klíček. Ta se vyznačuje tykadélky, díky kterým nikdy nespadne ze stolu. Tvoří ji 28 dílků a její proces výroby obnáší 78 operací. A to zdaleka nepatří k nejsložitějším hračkám.

Nabídku obohatili o několik novinek, jednou z nich je fofr tabule, která by se měla dostat do prodeje v polovině dubna. Jedná se o ohnutý plech, na který lze skládat magnety či psát fixou vzkazy. Autorem netradiční hračky je designérské studio Qubus. V blízké budoucnosti se objeví v nabídce i formule, která bude součástí řady pro nejmenší a provedena bude v několika pastelových barvách. I na ni mohou děti psát a kreslit fixou. Novou kolekci doplní letos ještě traktůrek, který je momentálně v procesu certifikace.

Rodinná společnost Dino Toys vdechla život nové stolní hře pro projekt Markétina dopravní výchova v Libereckém kraji, který realizuje Tým silniční bezpečnosti. V týmové hře Dopravka se hráči stanou účastníky silničního provozu, projíždí a prochází městečkem Střeštěnovem. Musí si správně naplánovat trasu a v průběhu hry plnit úkoly, ve kterých prokáží svoje vědomosti, šikovnost i postřeh, protože jen díky tomu se mohou posunout a jako první dorazit do cíle. Úkoly jsou rozdělené do třech kategorií, a to Odpověz, Předveď nebo Hledej. Podle toho hráči odpovídají na otázky, hledají v herním plánu určené dopravní značky či situace nebo předvádí heslo, jehož náročnost si mohou sami vybrat. Hra je určená hlavně rodinám s dětmi od šesti let, ale dá se velmi dobře využít i ve větších kolektivech, jako jsou školní třídy, družiny nebo volnočasové kroužky. Nabízí i variantu pro dva nebo tři hráče.