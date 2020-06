Letos se koná v pondělí 22. června. Určena je pro provozovatele restaurací, kde se připravují houby z vlastního sběru. Pro ně je dokonce povinná. Zúčastnit se jí mohou ale třeba i prodejci na farmářských trzích nebo veřejnost.

V některých letech se zkoušky účastní kolem pěti lidí, někdy ani jediný zájemce. Letos se podle ředitelky odboru hygieny výživy KHS Ivany Kučerové přihlásil zatím jeden člověk.

„Je to tím, že provozovatelé restaurací používají spíše balené žampiony nebo hlívu ústřičnou, které nakupují v obchodech. Zkouška je povinná pro ty, kdo využívají k přípravě pokrmů vlastního sběru, jenže tady už asi houby nikdo nesbírá. Málokdy se stane, že když dorazíme na kontrolu, byly by v pokrmu například hříbky,“ vysvětluje ředitelka Kučerová, podle níž je to spíš záležitost krajová. „Víme, že například na Plzeňsku nebo v jižních Čechách je to jiné,“ dodává.

Zkouška má dvě části

Lidé, kteří houby nezpracovávají, ale třeba jen nabízejí v rámci farmářských trhů, zkoušky mít nemusejí. Na ně podle hygieničky dohlíží jiný kontrolní orgán – Státní zemědělská inspekce.

Zkouška se skládá písemné a ústní části. K ní je ale adept připuštěn pouze tehdy, když bezchybně zvládne písemný test. Na otázky odpovídá pomocí nabízených možností. Podle mluvčí krajské hygieny Zuzany Balašové se otázky zaměřují například na oblast právních předpisů, členění hub na skupin a podskupin, znalosti jejich hlavních znaků, ale i požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob sběru, třídění a zpracování, podmínek přepravy, skladování či balení.

Příznaky otravy

Pak přichází na řadu praktická část, kdy zkoušený odpovídá před komisí složenou ze zástupců KHS a odborného znalce, tedy mykologa. Lidé pak musejí poznávat jednotlivé druhy a označit ty, které jsou jedovaté. Buď podle atlasu, nebo – v případě, že houby rostou – na živých exemplářích. „Ptáme se například na příznaky otravy, tam asi lidé chybují nejvíc. Jednou jsme se dokonce dozvěděli, že jedovatá houba se pozná, když se ochutná,“ prozrazuje perličky hygienička.

Zkoušky, jak už bylo řečeno, nemusejí skládat jen ti, jež se houbami zabývají v kuchyni, ale i houbaři, kteří chtějí své znalosti potvrdit certifikátem. Jeden z nejznámějších amatérských mykologů v regionu a uznávaná autorita v oblasti hub ale takový certifikát nevlastní.

Přesto se na Zdeňka Peldu, známého například z houbařského blogu na Aktuálně.cz nebo ze stránek O houbách lidé obracejí s dotazy na určení hub. „Na stará kolena si ho už dělat nebudu, ani nemusím, protože houby neprodávám. Ale i tak jsem ještě nikoho neotrávil,“ směje se. A to si dokonce troufnu říct, že jeden druh dokážu určit i po telefonu,“ přiznává.

Exoticky vyhlížející houbu jménem květnatec Archerův ve tvaru smrdutého vejce a později mořské hvězdice si ale splete málokdo. „Je to houba z čeledi břichatkovitých, která k nám byla zavlečena z Nového Zélandu,“ vystřelí od boku.

Rostou? Rostou!

Na takový nález se ale spoléhat nemusíte. Houby podle něj po nedávných deštích a příznivých teplotách rostou dokonce i na libereckých sídlištích. „Rostou klouzky, růžovky, ve skvělé kondici je Jidášovo ucho… Včera jsme vyrazili s jednou vaší kolegyní a během hodiny našli asi třicet druhů,“ dodává.

Rostou i hříbky, nalézt můžete kozáky a časné březové křemenáče, které mají světlejší hlavu než ty osikové. „Pokud jsou podmínky, rostou už v květnu. Jeden můj kolega se kdysi chlubil, že cestou domů z prvomájového průvodu si už zajde pro svého prvního křemenáče,“ přidává Zdeněk Pelda jednu z nesčetných houbařských historek.

Sezona snů

Letošní houbařská sezona podle něj bude patřit k těm vydařeným. „Poslední dny jsou pro houbaře z říše snů a současný stav potrvá minimálně tři týdny, pak se uvidí, jak bude dál pršet,“ dodává zkušený houbař a bloger Zdeněk Pelda.

Poznáte druhy hub? Zkuste malý test

Zdroj: archiv

1.

A. Krásnorůžek lepkavý

B. Kuřátka plihá

C. Kuřinec Kunzeův

Zdroj: archiv

2.

A.Muchomůrka červená

B.Muchomůrka slámožlutá

C.Muchomůrka královská

Zdroj: archiv

3.

A.Křemenáč březový

B.Křemenáč smrkový

C.Křemenáč dubák

Zdroj: archiv

4.

A.Květka písečná

B.Květnatec Archerův

C.Kůžička červená

Správné odpovědi: (A,C,A,B)

Co vás na zkoušce čeká?

Zkoušky se uskuteční v pondělí 22. června od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, Liberec.

Při zkoušce znalostí hub musí osoba prokázat znalosti právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob sběru, třídění a zpracování, podmínek přepravy, skladování, balení a prodeje.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu nebo odpovědný zástupce, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111. Zkouška má platnost 2 – 10 let. Přihláška stojí 500 Kč.