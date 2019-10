V Česku vyráží v houbařské sezoně do lesů každoročně tisíce Čechů a ve sběru hub ani jiných lesních plodů jim nikdo nebrání, jediným omezujícím pravidlem je, že mohou lesní plodiny sbírat jen pro svou potřebu, nikoli na prodej. Při vycestování za hranice by je však mohla překvapit škála pravidel, která houbaření omezují.

Například v Německu se situace liší v jednotlivých spolkových zemích - v Sasku může pokuta za porušení zákazu sběru hub v chráněných oblastech dosáhnout až 50 tisíc eur. Vůbec nejpřísnější regulace pak platí v Nizozemsku, které je jedinou zemí Evropské unie, kde platí zákaz sběru hub v jakémkoliv množství.

"Ve většině evropských států platí zákaz houbaření na cizích soukromých pozemcích, zatímco v Nizozemsku platí i ve veřejných lesích a parcích. Porušení zákazu znamená pytláctví, za které kromě pokuty hrozí až měsíc vězení. To je ale ve skutečnosti spíše nepravděpodobný trest," říká Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech.

Nejčastěji platí hmotnostní omezení

Neomezený sběr hub je běžnější ve východoevropských zemích, kde pro něj obvykle neplatí žádná speciální pravidla. V západní Evropě se omezení nejčastěji týkají povoleného množství, které si houbaři smějí z lesů odnést. Například v Lucembursku nebo Švýcarsku je denní limit nastaven na jeden kilogram hub.

Ve Švýcarsku také situaci komplikují specifická pravidla v jednotlivých kantonech. "Obdobně tomu je i v Německu a jeho spolkových republikách s vlastními pravidly. Z některých míst lze odnést až dva kilogramy hub, z jiných jen půl kilogramu. V chráněných oblastech navíc hrozí vysoké pokuty, například v Sasku i padesát tisíc eur," doplňuje Odstrčil. Ve Francii se zase pravidla liší podle jednotlivých departementů a limit pro sběr hub je stanovován na litry, a nikoliv na kilogramy.

Pozor při sbírání na dovolených

Pokuty mohou houbařům hrozit i v oblíbeném Chorvatsku. Sbírat zde houby, a to do limitu tří kilogramů na osobu, lze jen díky speciálnímu povolení, které je nutné každoročně obnovovat.

V Belgii mohou houbaři používat maximálně desetilitrový košík a houby smějí sbírat jen ve vzdálenosti do deseti metrů od vyšlapaných cest. Úplný zákaz navíc v Belgii platí ve vlámských a bruselských lesích.

Rakušané zase mohou v létě sbírat houby jen od sedmi do 19 hodin, od října je tento časový úsek zkrácen ještě o dvě hodiny. Rakouská vláda se opatřením snaží omezit plašení divoké zvěře.

Itálie má opět odlišná pravidla v jiných regionech. Například v Jižním Tyrolsku musí houbaři zaplatit osm eur v každé obci, kde budou houby sbírat. To ale mohou pouze v sudé dny od 7 do 19 hodin a každý sběrač si může z lesa odnést maximálně kilogram hub na osobu starší čtrnácti let.