„Celkem se jedná v celém kraji o 318 pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Tolik jsme jich naposledy měli 9. listopadu, od té doby až do začátku ledna stav lehce klesal. Dnes se opět pohybujeme kolem maxima,“ sdělil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Krajská nemocnice v Liberci aktuálně eviduje 154 pacientů s Covid-19 a 32 pacientů se stejným onemocněním na lůžkách intenzivní péče. „Jsme na hraně kapacit, situace je vážná,“ doplnil mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

Plno covidových pacientů hlásí i Masarykova městská nemocnice Semily a Jilemnice. V druhé jmenované museli zvýšit kapacitu lůžek intenzivních oddělení navýšit na dvojnásobek. „A to proto, že nestíhá nemocnice ve Vrchlabí. Před týdnem leželo v Jilemnici 29 pacientů s těžkým průběhem onemocnění, dnes již 57,“ popsal Richter.

Nakaženo je v současné době v Libereckém kraji 197 zdravotníků, další jsou v karanténě. Personály nemocnic v kraji tak opět jedou na plné obrátky. Třeba zdravotníci v Nemocnici Jablonec jsou už velice unavení a frustrovaní, situace trvá velice dlouho a neposouvá se k lepšímu. „Potěší každá podpora od veřejnosti, té už však je oproti jaru jen pomálu. Jakoby se na zdravotníky zapomnělo,“ povzdychla si mluvčí Nemocnice Jablonec Jana Válková.

Počty covid pozitivních pacientů se přitom v nemocnici stále pohybují mezi padesáti a šedesáti. Z toho deset až dvanáct jich leží na lůžkách intenzivní péče. „Situace je dlouhodobě stejná, počty se nesnižují,“ potvrdila Válková. Personálu má špitál nyní relativní dostatek. V pracovní neschopnosti je z různých důvodů momentálně cca šedesát lidí, což byl běžný stav i v chřipkové době před touto pandemií.

Proočkovaného personálu v nemocnici je přes 60 procent, a to už i druhou dávkou. „Zdravotníci v naší nemocnici přistupují k očkování velice zodpovědně, za což jim velice děkujeme,“ ocenil ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček.

Náročná práce

Za normálních okolností přicházeli lékaři do práce na oddělení každý den v týdnu od sedmi do půl čtvrté, přes noc zůstával jen službu konající lékař. Teď jsou lékaři rozděleni do skupin a tráví v nemocnici 24 hodin v kuse. „Péče o nakažené koronavirem je dalece složitější. Před prací si musíme obléci ochranné oděvy, takzvané overaly, respirátor, štít, brýle, rukavice, gumové boty,“ popsal primář oddělení ARO Martin Bartoň.

Jako největší komplikaci onemocnění Covid-19 považuje zápaly plic. „Ty nálezy na snímcích byly a jsou naprosto hrozné. Pacienti se nemohou nadechnout, dusí se. Je to jeden z nejnepříjemnějších pocitů, jaký může člověk zažít, přivádí ho do stavu velké úzkosti,“ přiblížil primář.



Jak říká, takovou situaci současné generace nezažily, celá planeta je ve válce s koronavirem. Proto jsou nutná opatření, na které spousty lidí nadávají a obchází je. „Popírači vůbec nevědí, o čem mluví. Když vidíte, jakou mají pacienti úzkost z toho, že se dusí, je to děsivé. Bohužel spousta lidí si myslí, že koronavirus je mediální bublina, ale kdyby se mohli a chtěli jít podívat do nemocnic na oddělení intenzivní péče, určitě by mluvili jinak,“ dodal Bartoň.