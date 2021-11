Po stožáru nahoru, pak chvilku po ocelovém laně a pak i s turisty uvízlými na zastavené čtyřsedadlové lanovce dolů. To je stručný obsah cvičení horských záchranářů a hasičů ve Skiaerálu Ještěd.

Cvičení horských záchranářů a hasičů ve Skiaerálu Ještěd. | Foto: Jan Kostík

Horská služba ČR v těchto dnech cvičí zásahy v horách prakticky každý den. Tento týden to bylo na Ještědu. Před zimou je podle záchranářů nutné nacvičovat zásahy. Provozovatelé lyžařských středisek mají navíc ze zákona takový trénink zorganizovat minimálně jedenkrát do roka. „Jeden záchranář se musí dostat po laně za cestujícími na sedačce. Druhý záchranář zůstává na zemi a spouští cestující, které do sedáku na sedačce upevnil jeho kolega. Musíme být relativně rychlí, protože ze zákona jsou na evakuaci všech lidí na lanovce maximálně dvě hodiny,“ vysvětlil náčelník Horské služby z Jizerských hor David Savický.