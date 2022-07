Jsou to dva roky zpátky, kdy si Jana Lindová z Liberce vylezla v doprovodu zkušenějších kamarádů na svou první skálu. Doteď na to nezapomněla. „Byl to můj první obrovský zážitek. Lezli jsme Suché skály, oni tam byli jako doma, já nováček, ale atmosféra parádní. Překvapilo mě, když mi řekli, že nemůžu lézt, kdykoliv mě napadne, že je potřeba to sledovat a chovat se slušně k přírodě a k hnízdícím ptákům,“ popsala Lindová. Dodnes se prý mnohému učí. Nejenom tomu, jak lézt, ale i jak se chovat šetrně a ohleduplně k přírodě.