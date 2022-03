Pro zdejší obyvatele je parkování doslova každodenní noční můrou. „Když potřebuji odjet někam po šesté večer, raději jedu autobusem, protože bych pak už nikde nezaparkovala. Auta stojí úplně všude, zepředu i zezadu domu, u silnice podél garáží směrem do Pavlovic a nově podél silnice až k hřbitovu. Kolikrát lidé zaparkují i na místě, kde se stát nemůže a riskují vědomě pokutu. I já ji párkrát dostala,“ popsala situaci v okolí Hokejky Petra Břeňová, která v domě žije. Problém s parkováním je podle ní dlouhodobý a těžko řešitelný. „Jsou tady i rodiny, které mají tři auta. Také sem jezdí parkovat dodávky a v poslední době se z toho tady začíná stávat záchytné parkoviště pro lidi, kteří přijedou do Liberce třeba od Frýdlantu, auto tady zaparkují na celý den a do města odjedou autobusem,“ přiblížila situaci Břeňová. Další komplikace jsou mezi třetí a čtvrtou odpoledne, kdy přijíždí do zdejší školky rodiče pro své děti, to tady nastane podle místních doslova dopravní a parkovací chaos.

Více parkovacích míst by mohlo vzniknout i dalším krokem, kterým je připravované zjednosměrnění některých ulic v Ruprechticích a okolí Hokejky. „Zlepšení komfortu obyvatel pomůže i zjednosměrnění ulic, kdy vzniknou další místa k stání v sebraném pruhu. Opatření je připraveno, musí jej nyní schválit odbor dopravy a policie. Když to půjde dobře, udělá se to ještě letos,“ doplnil náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Poslední mapování situace se zde provádělo v roce 2020, kdy bylo v Hokejce a okolí napočítáno 1 300 bytů, kterým chybělo asi 400 parkovacích míst. Nyní jich opatření sice asi dvě stě přidá, ale stále budou scházet stovky dalších. „Souběžně řešíme podobný problém i na sídlištích Gagarinova, Vesec nebo Doubí, kde se připravuje speciální koncepce na zřízení rezidentního parkování. Tu bychom rádi uvedli do praxe co nejdřív,“ dodal primátor Jaroslav Zámečník.

V lokalitě chybí několik stovek míst k parkování.Zdroj: Deník/Freiwilligová Blanka