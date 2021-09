Novinkou byla například zóna s názvem Great Taste, kde se představili prodejci delikates. Nechyběly paštiky, marmelády, chilli omáčky nebo sirupy. „Situace není pro nikoho z nás jednoduchá, festival je ale naše vášeň a děláme, co můžeme, aby si to všichni užili, skvěle si pochutnali a dobře se bavili. Děkujeme těm, kteří nám zachovali přízeň, a díky kterým jsme mohli letos otevřít festivalové brány,“ řekl jeho pořadatel Petr Jirásek.

Hvězdy a delikatesy. Rozmanité chutě a vůně exotiky, ale také voňavá pečená žebírka s BBQ omáčkou, šťavnaté kousky vepřového pastrami, kouřem ovoněné steaky přímo z grilu nebo křehké maso z mořských ryb a pochopitelně vyhlášené místní restaurace. To a mnohem více nabídl Prima Fresh Festival, který otevřel své brány na staronovém místě, a to v libereckém parku Buyšínská ve dnech ve dnech 10. a 11. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.