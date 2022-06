Seznam pohřešovanýcha hledaných na Liberecku byl platný k 21. červnu 2022.

„Jeho pohřešování nahlásil otec dne 21. září 2007. Pohřešovaný měl odejít z domu dne 29. srpna 2007, s tím, že jede do Prahy, kde v oné době studoval čtvrtý ročník Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Měl tam údajně skládat bakalářskou zkoušku. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že k žádné zkoušce nebyl přihlášen a nebyl současně přihlášen ani k ubytování na koleji, jak uváděl rodičům,“ popsala Adéla Fialová, vrchní inspektorka Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje.

Naděje na návrat ztraceného syna svitla rodičům 21. září 2007, kdy jim na email od Tomáše přišla zpráva. Později se však přišlo na to, že šlo o zprávu z anonymizátoru z Kalifornie. V ní mělo podle blogu jeho kamaráda Petra Krčmáře stát: „Zrovna jsem se dostal zas po dlouhý době k netu a jen tak se zas nedostanu. Škoda nemam svý hesla k účtům, takže tohle je jedinej způsob, jak mě napadlo napsat, doufám, že to vyjde. Papa Tomáš.“

Zda zprávu tehdy odesílal přímo Kučera nikdo nikdy stoprocentně potvrdit nedokázal. Další stopa mířila do Španělska, kde měla být v září 2007 prováděna transakce na jeho osobním účtu. To byl však poslední střípek, který navíc do pátrání po Tomášovi mnoho světla nepřinesl a student, kterému by bylo letos už 38 let, stále zůstává v databázi pohřešovaných. Poslední teorií, o které se hovořilo, je, že se Tomáš rozhodl odcestovat a vše si naplánoval. Z domova si měl s sebou vzít pas i vybavení k cestování. Zda je to ale pravda, to se dodnes nepodařilo zjistit.

Jen o rok méně je v databázi pohřešovaných lidí z Liberecka Alena Navrátilová. Pátrání bylo vyhlášeno v listopadu 2008, avšak jako by se po ní slehla zem. Po mladé ženě zatím policisté pátrají marně.

Databáze osob v pátrání, které jsou z Liberecka, je naplněna zejména lidmi hledanými pro spáchání trestné činnosti. Jednoznačně jim dominují muži, kterých je 79 a poměrně značné množství z nich jsou cizí státní příslušníci, například Poláci, Ukrajinci, Vietnamci, ale i Maďar nebo Rus. Bez zajímavosti není, že je v databázi řada jmenovců a zřejmě i příbuzných.

„Nejdelší dobu je v databázi osob v pátrání Bundzyak Yaroslav, občan Ukrajiny. Celostátní pátrání bylo vyhlášeno již 9. prosince 1999 na základě žádosti Okresního soudu v Liberci. Hledaný se v roce 1998 dopustil v Liberci násilné trestné činnosti. Hledaného se dosud nepodařilo vypátrat, a to ani ve spolupráci s Interpolem,“ uvedla Fialová.

Na hledání pohřešovaných i hledaných osob se specializuje u policie odbor pátrání. Ten prověřuje neustále všechny kanály i sebemenší stopy. „I přesto, že se nic nového neobjevuje, dále pátrají vlastními postupy a cestami. Pravidelně se vrací také ke starším případům. Rozhodně neznamená, že když je někdo hledaný nebo pohřešovaný dlouho, že bychom se jeho případem nezabývali. Naopak,“ doplnil mluvčí liberecké krajské policie Vojtěch Robovský.