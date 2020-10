/FOTO, VIDEO/ Vydatné srážky rozvodnily několik řek na Frýdlantsku. Hasiči od středečního rána zasahovali ve Višňové a Předláncích, kde řeka Smědá dosáhla 3. stupně povodňové aktivity. Došlo tam k zaplavení několika zahrad a sklepů u rodinných domů, s jejichž odčerpáním pomáhali profesionální i dobrovolní hasiči. Na 3. stupeň vyšplhala také hladina Řasnice.

Situace v Hejnicích. | Video: Petr Vodseďálek

„Vypadá to, že v pohotovosti zůstaneme minimálně do večera. Pršet nepřestává a my jsme aktuálně na třetím povodňovém stupni. Problém zatím představují hlavně toky, které se vlévají do Smědé, protože jsou velmi silné a syté. Snažíme se přečerpávat potoky, aby se voda nevracela do řeky,“ popsal situaci kolem středeční 15. hodiny starosta Višňové Tomáš Cýrus.