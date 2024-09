S ohledem na předpověď nelze ale podle starosty rozvodnění Smědé považovat za ukončenou záležitost. "Pořád jsme ve třetím stupni povodňové aktivity. Byť očekávám, že každou chvilku to spadne na dvojku, kde to asi chviličku setrvá, tak pořád to hlásí minimálně na zítra (neděli) docela silné srážky, takže musíme být pořád v pozoru," řekl Scheidl.

Smědá ve Višňové - Předláncích kulminovala v sobotu v 11:00 na 280 centimetrech, před 17:30 byla hladina na hranici vyhlášení třetího stupně, což je 240 centimetrů.

Kvůli vzedmutí vody byly od rána uzavřené obě komunikace z Předlánců do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky. K přepravě lidí z a do obce tak sloužila evakuační tatra hasičů. K 17:00 byly sjízdné všechny silnice.

"Akorát na silnici mezi Předlánci a Višňovou je to se zvýšenou opatrností, protože ještě nějaká voda tam na silnici je," dodal Scheidl. Podle něj provoz dnes ještě krátkodobě omezí kácení stromu u hráze ve Vísce.

Hasiči v sobotu ve Višňové vodu odčerpávali, na místě mají velkokapacitní čerpadlo. "Velmi dobře tam zafungoval i poldr, který je vybudovaný nad Višňovou. Ten v tuto chvíli zachycuje obrovské množství vody," řekl krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec. Hasiči navíc postavili protipovodňovou hráz v Poustce, která se podle Hadrbolce osvědčila.