Liberecký kraj vyhlásil další ročník soutěže Památka roku. Prestižní ocenění uděluje již od roku 2016 vlastníkům kulturních památek, kteří je obnovili v co nejvíce původní podobě. O vítězi rozhoduje šestičlenná odborná komise.

Parkové průčelí Liebigova paláce v Liberci. | Foto: Michael Dufek

Letos se navíc bude udělovat také Cena veřejnosti, hlasovat pro památku může kdokoliv. „Chceme veřejnost upozornit na to, že za poslední roky došlo k obnovám řady památek v našem kraji, a to ať celkovým nebo jednotlivých etap. Z často zanedbaných budov se najednou doslova „vylouply“ skvosty. Jsem hrdá na to, že Liberecký kraj těmto obnovám přispívá ve formě dotací a má tak zásluhu na zachování toho, co cenného tu po předcích zbylo,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Stačí si rozkliknout fotky na https://www.facebook.com/regionliberec/ a dát symbol like konkrétní památce. Ta, která jich obdrží nejvíc, vyhrává. Tři vylosovaní hlasující pak obdrží ceny. Hlasování trvá do 4. června; cena veřejnosti bude vítězné obnově kulturní památky předána společně při slavnostním ceremoniálu v září.

O prestižní titul Památka roku 2022 Libereckého kraje svede v letošním roce souboj šest představitelů příkladných obnov kulturních památek. Odborná šestičlenná komise a zastupitelstvo Libereckého kraje bude vybírat vítěze mezi obnovou areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, který je národní kulturní památkou, obnovou kostela Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově, obnovou interiérů bývalé sušárny chmele v Dubé, rekonstrukcí Liebigova paláce v Liberci pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života, obnovou objektu mateřské školy v Husově ulici v Jablonci nad Nisou a obnovou obvodového zdiva a roubení domu zvaného Jechovsko v Železném Brodě. Vítěz získá nejen prestižní titul, ale i skleněnou plaketu a finanční dar ve výši 50 tisíc korun.

V hlasování odborné komise v roce 2021 získala ocenění Památka roku škola v Komenského ulici v Jilemnici, v roce 2020 zvítězil bytový dům v Korejské ulici v Jablonci nad Nisou, v roce 2019 bylo ocenění uděleno sídlu společnosti Lasvit v Novém Boru, o rok dříve ho získal kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou.

Roky 2017 a 2016 byly unikátní, neboť ocenění obdržely hned dvě kulturní památky. V roce 2017 to byla papírna v Hamru na Jezeře a zámek Navarov, v roce 2016 se vítězi staly Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě a zámek Svijany. První památkou roku v Libereckém kraji je bývalá sýpka v Černousích.

Více informací se nalézá na tomto odkazu.