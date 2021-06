Milovníci historické dopravy a především tramvají si mohou ve svých kalendářích a diářích červeně zakroužkovat neděli 20. června. V ten den se ve městě pod Ještědem uskuteční jízdy historických vozidel a představení německých tramvají.

Přední český výrobce elektrických zařízení pro prostředky hromadné dopravy Cegelec spojil síly s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a libereckým Boveraclubem a společně připravily zájmovou akci pro veřejnost. Zájemci mimo jiné na vlastní oči spatří tramvaj typu GT6M, kterou pražská firma modernizuje pro klienta z německého Zwickau. Modernizační program zahrnuje dvanáct těchto dopravních prostředků z let 1993 až 1994 a část prací probíhá i v areálu liberecké tramvajové vozovny. „Víme, že pro fanoušky veřejné dopravy je přítomnost netradiční tramvaje v Liberci zajímavá. Od počátku jsme proto chtěli, aby bylo možné jim tramvaj ukázat. Díky rozvolnění opatření a domluvě s dopravním podnikem se podařilo dohodnout, že bychom jim mohli tramvaj ukázat,“ řekl výkonný ředitel Cegelecu Miroslav Opa. Prozatím se podařilo v Liberci dokončit a odeslat zpět k zákazníkovi dvě vozidla.

Německá tramvaj pro Zwickau ale nebude jediným lákadlem třetí červnové neděle. Hned ráno vyrazí na trasu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou historická tramvaj typu T3M, která byla pro tento účel záměrně převázána pro provoz na úzkém rozchodu kolejí. Na trase se projede dvakrát. Odpoledne budou moci zájemci zavítat do areálu vozovny tramvají.

„Rozhodli jsme se představit nejen 'naši' tramvaj, ale i další německé tramvaje, které jsou momentálně v Liberci. Vedle sebe tak bude možné zachytit vůz GT6M, služební tramvaj typu T4D původem z německé Gery a historickou tramvaj Gotha T2-62 původem z Jeny,“ upřesnil ředitel obchodu a marketingu pražské firmy Libor Hinčica. Návštěvníci obdrží zdarma také vstupenku do expozice veřejné dopravy Technického muzea.

Během výstavy ve vozovně se jednou či dvakrát vzdálí historický vůz Gotha T2-62, který projede trasu do Lidových sadů a zpět do vozovny. Odpoledne následně ještě na meziměstskou trať vyrazí historická souprava tramvají typu 6MT s vlečným vozem přezdívaným „plecháč“. „Tyto vozy se už po přestavbě meziměstské tratě do Jablonce nevydají, neboť se nepočítá s jejich úpravou na normální rozchod. Půjde tedy o jednu z posledních příležitostí, jak si zde tyto historické tramvaje ještě vyfotografovat,“ doplnil dlouholetý předseda Boveraclubu Tomáš Krebs.

Právě Boveraclub už přes třicet let zachraňuje historické dopravní prostředky. Kromě samotných oprav se jeho členové věnují i publikační činnosti a organizování historických jízd.