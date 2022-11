Vůz, který vyrobili v roce 1973 a právě přibližně v období kolem Sametové revoluce se v něm cestující vozili zejména v Praze. V roce 1980 byl modernizován dosazením elektrické výzbroje TV1 a přeznačen na č. 8106 a od listopadu 1993 do ledna 1994 byl zapůjčen do Liberce ke zkušebnímu provozu, kde také zůstal. A právě tímto vozem se mohli lidé ve sváteční den svézt.

Celé odpoledne je na cestách provázeli usměvavá řidička Lenka Cerhánová a milý průvodčí Michal Budínský. Oba zapálení a ostřílení tramvajáci, kterým se stala jejich práce koníčkem.

"S historickými tramvajemi jezdím poslední tři roky a je to moc fajn, je to skvělý koníček," potvrzuje Lenka Cerhánová, která řídí tramvaje už dvaadvacet let a Liberečáci ji mohou běžně potkávat v každodenním provozu.

Na tramvaje nedá dopustit a těší ji, že mají lidé o tyto stroje zájem a chodí i na historické jízdy. "Jsou to úžasné stroje, obrovský vynález, nádherný. Mám tramvaje moc ráda a věnuji se jim nejenom v práci. Pomáhám kolegům v Boveraclubu, třeba s uklízením vozů nebo muzea, starám se třeba o historické uniformy a když je potřeba, i něco pro chlapy uvařím," vyjmenovává energická žena.

Když vzpomíná na své začátky, říká, že k profesi řidičky tramvají vlastně přišla jako slepá k houslím. "V době, kdy já jsem se zajímala o tuto práci, tak visel leták v tramvaji a tam jsem si to přečetla. V té době byla krize na trhu práce a já nejsem ten typ, který by seděl doma. Tak jsem to zkusila, řekla jsem si, buď to udělám nebo neudělám," vzpomíná. Na Té Trojku, s níž jezdila ve sváteční den, nedá dopustit a když ji porovná se současnými tramvajemi, shrnuje: "Tady při řízení musíme víc přemýšlet a vnímat práci, kterou děláte."

Roli průvodčího si střihnul Michal Budínský. Tramvaje miluje od tří let a jeho povolání je mu proto koníčkem vlastně celý jeho život. Tím, že se stal řidičem, se mu splnilo jedno z dětských přání a dalším bylo, že chce řídit historickou tramvaj. I tento sen si splnil, protože má oprávnění na "Boverku" a i další historické vozy.

"V Liberci jsem jezdil 28 let a pak jsem odešel, do Mostu, kde teď jezdím. Ale do Liberce se rád vracím a nechal jsem si tady brigádu," líčí Michal Budínský a teď zase v Liberci jezdí na nějaký čas naplno. "V Mostě máme nyní celotraťovou výluku a nejezdí tramvaj mezi Mostem a Litvínovem. Dostali jsme vybrat, jestli chceme zatím jít jezdit do Brna nebo Liberce. Pro mě to byla jasná volba. Sice v Liberci není ubytování, ale já tu mám rodiče a mám kde bydlet, tak mé rozhodování nebylo těžké," vysvětlil Budínský. A i volný čas věnuje tramvajím a vyrazil na historické jízdy. "Je to moje srdcovka," shrnul.