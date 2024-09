Majitelé historických aut se tak přidali k akci Ferdinand Porsche Festival, kterou každoročně už téměř 30 let pořádá Porsche Classic Club ČR, a následně vyrazili na vlastní spanilou jízdu, a to z Janova Nisou přes Jablonec nad Nisou až pod Ještěd s menší zastávkou na horním parkovišti obchodního centra Nisa Liberec.

Za organizací setkání stál spolek Jízda veteránů, který dlouhodobě podporuje ostatní podobné akce spřátelených spolků a organizací v regionu. Jeho členové a příznivci se párkrát Ferdinand Porsche Festivalu účastnili jako diváci, a když přišla nabídka stát se jeho součástí, neváhali.

„Pokusili jsme se napasovat náš koncept tradičních podzimních Setkání Jízdy veteránů na tento festival a máme radost, že se podařilo plány uskutečnit. I do budoucna budeme vyhlížet další podobné spolupráce, aby v našem regionu nadšení pro historická vozidla i nadále rostlo,“ řekl Deníku předseda spolku Jan Teplý, který se ke sběratelství historických vozidel a motocyklů dostal ještě během klukovských let díky svému otci. Kladný vztah k technice a zručným dovednostem se v průběhu let proměnil v motoristickou vášeň a v nadšení pro historická vozidla.