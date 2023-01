„Hospody, to je prostředí nejen milovníků jídla a piva, ale také je to řada míst pro setkávání lidí. Předává se tu spousta příběhů, někdy se tu píše historie. Že to téma láká i autory, a to nejen filmaře, dokládá také nově vydaná kniha Liberecké hospody do konce c. k. monarchie od Jiřího Bocka,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.