Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už budou moci v Liberci na své domovské základně, která je na libereckém letišti, bez obav přistávat i po setmění. Dnes byl slavnostně otevřen nový heliport, který je již osvětlený.

Heliport na libereckém letišti. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Bez osvětlení heliportu hrozilo omezení rozsahu denního letového provozu. Pokud by nový heliport nebyl postaven, vrtulník by se musel vracet na základnu ještě před soumrakem. Letecká základna ZZS LK neprovozuje noční lety, ale pouze denní (od svítání do soumraku, což je čas, který je v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka vrtulníku mnohdy nemohou odhadnout přesnou dobu návratu na základnu a neosvětlený heliport jim ho komplikoval.