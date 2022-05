„Řeší se, jakým způsobem se Jizerskohorské bučiny uchopí a jsem moc rád, že se to řeší společně, obce, ochrana přírody, Lesy ČR a zapojeni jsou i podnikatelé a kraj. Vznikají první dokumenty a společná dohoda, jak bučiny propagovat, ale citlivě. Aby sem lidé nepřijížděli hromadně, přece jen není to Český Krumlov a to cenné je na tom, jak je místní příroda zachovaná a jak vypadá,“ říká starosta Hejnice Jaroslav Demčák.

Česko má další památku UNESCO! Pokochejte se krásou Jizerskohorských bučin

Zdroj: DeníkVšichni mají společný cíl, zachovat unikátnost přírodní památky. „Nechceme, aby to bylo takové, že sem přijedou frustrovaní lidé, kteří na podpatcích vylezou nahoru, aby si udělali selfíčko a mohli ho postnout na instagram. A pak tam najednou zjistí, že je tam kolem jenom les a nic jiného a v návalu vzteku tam něco poničí. I proto chceme bučiny i tímto způsobem prezentovat, lidem říci předem, že tam nelze chodit bez výbavy, jen tak, zkracovat si cesty,“ vysvětluje starosta. Turistům by mělo poradit připravované video, v němž se dozvědí o tom, kde bučiny jsou, co tam lze vidět a na co si dávat pozor.

Hejnice ožívají zejména v létě a v zimě. Za sluncem a přírodou sem přijíždí turisté a výletníci, za sněhem lyžaři. „Když začne sezóna nebo je pěkné počasí, nedá se u nás ve městě kde zaparkovat. Návštěvnost od nás od prvního covidového lockdownu stoupá a stoupá,“ potvrzuje Demčák. Přes léto je kemp plný a město se snaží nabídnout alespoň nějaký program příchozím. Například funguje letní kino, lidé mohou zajít na varhanní koncerty.

Otázka pro starostu Hejnic: Jaké plány máte ve městě na nejbližší období?

Pomyslným začátkem léta jsou tradiční Hejnické slavnosti, které se letos odehrají 2. a 3. července. „Každý rok na ně jezdíme s partou kamarádů a těšíme se, že letos konečně budou takové, jako byly vždycky. Bez omezení,“ těší se pravidelná návštěvnice Jitka Ambrožová.

Letos budou slavnosti trochu jiné, než byli lidé dosud zvyklí. „Potom, co jsme minule měli velkou a známou kapelu Mandrage, jsme se tentokrát rozhodli zaplatit víc menších a méně známých hudebníků. Ale i mezi nimi budou samozřejmě známá jména UDG, Vojta Kotek, Anna Slováčková, Barok nebo v neděli by mohli starší návštěvníky oslovit Fešáci,“ popisuje starosta. Chybět nemá ani oblíbený ohňostroj, lunapark, stánkový prodej a další.