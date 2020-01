„V 90. letech tam měla vzniknout betonárka, což se nakonec nepodařilo,“ připomněl starosta Jaroslav Demčák.

Starosta spolu s architektem představili ve čtvrtek večer místním takzvanou zastavovací studii, tedy to, jak by měla nová zástavba vypadat. Architekt Jiří Plašil v ní původně počítal až s dvaceti domky, nakonec jich do studie nakreslil třináct. „Nechtěli jsme jít cestou co největšího počtu parcel, abychom na tom vydělali co nejvíc a pak to vypadalo jako satelity v okolí Liberce,“ vysvětlil Demčák.

Oproti zákonným normám se tak navýšily veřejné plochy. „Necháváme tam velké části veřejných prostranství s charakterem parkových ploch či jiné zeleně,“ popsal Plašil. Širší jsou také ulice a návrh počítá i se dvěma vodními plochami. „Měly by sloužit jako retenční, okrasné a v ideálním případě i pro rekreaci,“ dodal Plašil.

Budoucí domy s přilehlými parcelami mají být uspořádané do dvou bloků, mezi kterými je navržena nová ulice. Velikost jednotlivých parcel se pohybuje okolo 1100 až 1300 metrů čtverečních. Architekt navrhl i vzorovou podobu domů, ještě ale není jasné, jestli bude závazná nebo jen doporučující. Stavět domy nebude město, ale budoucí majitelé parcel.

Na představení studie zavítala do hejnického kina zhruba padesátka místních. Jednu z občanek zajímalo, zda je nutné zastavovat volnou plochu, když počet obyvatel zásadně neroste.

Prostor pro mladé rodiny

Podle starosty je ale cílem udržet v Hejnicích místní mladé rodiny. „Spousta lidí by tu chtěla stavět, nechtějí ale platit soukromníkům, kteří si říkají třeba o 1000 korun za metr čtvereční. My tu chceme udržet mladé lidi, kteří dnes nechtějí bydlet s rodiči v dvougeneračním bytě 3+1,“ vysvětlil. Zájem pak demonstroval anketní otázkou, kdo z přítomných v dohledné době o stavbě domu uvažuje. Na to se v kinosále zvedl les rukou.

Zájemce o bydlení zajímalo také to, za kolik se parcely budou prodávat. To podle starosty zatím nelze říct, snahou by ale měla být nižší cena, než jakou nabízejí developeři. V minulosti se podle něj osvědčil i model, v němž ti, kteří dům do několika let zkolaudují, dostanou část peněz zpátky. „Chceme, aby byly pozemky zastavěné, a ne aby je lidé dál přeprodávali nebo si je nechávali pro svá vnoučata,“ řekl Demčák.

Zatím není jasné ani to, kdy se s prodejem začne. Ke studii se ještě musí vyjádřit příslušné orgány – území se například nachází ve čtvrté zóně CHKO. Pak se bude řešit zasíťování. „Můj hrubý odhad je, že to bude v roce 2021,“ přiblížil Demčák.

Zmíněná lokalita je poslední, která je plně ve vlastnictví města. Jedině to si tak může určit, co zde vyroste.

Město podle Demčáka vlastní pozemky i v dalších rozvojových lokalitách, v těch ale mají své parcely i soukromí investoři. „Jako další se bude řešit lokalita Skřivánku, tam těch domů bude mnohem víc. Je tam ale pět vlastníků, takže myslím, že dohoda bude daleko těžší,“ uzavřel.