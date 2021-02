Novému šéfovi osobně popřál generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zmínil při slavnostním okamžiku výbornou spolupráci s HZS Libereckého kraje, v kterou věří i do budoucna. Plukovník Jan Hadrbolec uvedl, že je pro něj vedení libereckých hasičů velká čest a zároveň obrovský závazek. Dodal, že změnit po dlouhých letech kraj svého působení nebylo vůbec lehké.

První den nového ředitele HZS Libereckého kraje.Zdroj: HZS LKHasiči provází nového ředitele od dětství. Na základní škole navštěvoval kroužek Mladých požárníků a později se stal aktivním členem svého domovského sboru ve Všetatech. Od devatenácti let začal v jednotce dobrovolných hasičů působit jako velitel a činil tak téměř dvacet let. Profesionálním hasičem se stal 1. srpna 1997, kdy do funkce hasiče nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Mělník po návratu z povodní na Moravě.

Od roku 1998 vykonával funkci strojníka a od roku 2000 funkci operačního důstojníka. V květnu 2002 nastoupil na pozici velitele čety na stanici HZS Mělník, ve které působil sedm let. V polovině roku 2009 se stal velitelem této stanice a po pěti letech povýšil do funkce ředitele územního odboru Mladá Boleslav.

Plukovník Jan Hadrbolec je ženatý a má dvě děti. Po dokončení základní školy vystudoval stavební průmyslovku v Mělníku a v roce 2011 zakončil kombinované studium na VŠB-TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství, oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.