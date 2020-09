Tento týden se ve dnech 9. a 10. září uskutečnilo v Českých Budějovicích Mistrovství UNITOP ČR, Přebor HZS ČR, PČR a MV v orientačním běhu. Šlo o otevřený závod pro všechny příslušníky a zaměstnance složek integrovaného záchranného systému a členy UNITOP ČR.

Stupně vítězů. | Foto: HZS Libereckého kraje

Zdroj: HZS Libereckého krajeZastoupení měl v tomto závodě i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Do Českých Budějovic se vydal Radek Musil, velitel čety ze stanice Liberec. Ve středu se zúčastnil závodu jednotlivců a v kategorii H1 muži HZS do 40 let vybojoval 5. místo.