Hasiči z Liberce zasahují v pondělí 14. září odpoledne v Nové ulici na Františkově u dvoupodlažního domu, kterému hrozí zřícení. "Objekt je velmi nestabilní. Hasiči provedli uzavření komunikace, ohraničení místa zásahu a uzavření přívodu energií," uvedli hasiči.

Podle původních informací se nejprve zřítila jedna celá stěna domu, tak že zůstal odhalen interiér bytových jednotek. Podle zástupce hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Davida Kořínka dům stále praská.

„Připravujeme dvě proudnice, kterými budeme kropit dům, abychom snížili prašnost. K zásahu jsme také povolali naši skupinu s dronem, který by měl zmapovat situaci ze shora. Vypadá to, že to bude zásah na delší dobu,“ řekl kořínek Deníku.

O příčině zřícení nechtěl spekulovat. Podle něj to bude předmětem dalšího šetření. Během události nebyl nikdo zraněn. „Pět lidí bez zranění opustilo objekt. Povolávat budeme také tým Post traumatické intervenční péče, který by s nimi měl celou věc probrat,“ vysvětlil Kořínek.

Na místě přihlíží řada místních, kteří se nemohou kvůli uzavření dostat ke svým domovům. Ulice je totiž z obou směrů uzavřená. Některé lidi posílají hasiči k rodinám nebo na chalupy.

Na místě je také statik.