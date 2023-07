/FOTO, VIDEO/ V den pohřbu podpraporčíka Zdeňka Hejduka, příslušníka HZS Středočeského kraje, který zahynul při dopravní nehodě cisternové automobilové stříkačky na cestě k zásahu, mu vzdali čest profesionální hasiči po celé zemi.

K uctění památky kolegy se připojili liberečtí hasiči. | Video: Martin Štefanov

Pro čtyřiatřicetiletého hasiče Zdeňka Hejduka mladšího se stala osudným havárie hasičské cisterny, která se odehrála minulý týden v Kolíně. Hasiči mířili k požáru rodinného domu v obci Krakovany na Kolínsku, kam už kvůli tragédii nedorazili.

Po cestě řidič s cisternou naplněnou vodou havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy v důsledku nárazu došlo k utržení pravého předního kola a cisterna skončila převrácená na boku. Uvnitř zůstala zaklíněna celá posádka vozu.

Pohřeb zesnulého hasiče, který zemřel při plnění svých povinností, se uskutečnil ve středu 26. července a při té příležitosti se shromáždila technika se zapnutými výstražnými světelnými zařízeními a hasiči v zásahovém stejnokroji před libereckou hasičskou stanicí, aby uctili památku zesnulého kolegy minutou ticha.

V České republice přišlo o život za uplynulých 10 let při zásazích celkem 6 dobrovolných a 4 profesionální hasiči. „Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána. Všem kolegům, a především pak rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

Zájemci mohou podpořit rodinu po zesnulém hasiči Zdeňku Hejdukovi mladším. Základní organizace Odborového svazu hasičů Kolín ve spolupráci s HZS Středočeského kraje pod záštitou ředitele HZS Středočeského kraje Miloslava Svatoše spustila veřejnou sbírku.

„Zdeněk už svého malého syna nikdy nepohladí, svou ženu neobejme. Kolegové při zásahu z vysílačky neuslyší jeho hlas. Tato tragická nehoda nám náhle vzala usměvavého a dobře naladěného člověka, skvělého kamaráda, obětavého hasiče, milujícího manžela a starostlivého tátu. Byl připraven kdykoliv komukoliv pomoci,“ napsali v tiskovém upozornění na sbírku členové HZS Středočeského kraje.