Ti, kteří by měli zájem stát se profesionálním hasičem, musí splnit následující požadavky: Věk minimálně 18 let, české občanství, středoškolské vzdělání s maturitou, trestní bezúhonnost, zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost.

Na zájemce čekají testy. Přijímací řízení zahrnuje osobní pohovor, fyzické testy, psychologické vyšetření a komplexní lékařskou prohlídku. „Testy fyzické způsobilosti mají u nováčků prověřit fyzickou zdatnost, a to jak vytrvalostní, tak i silovou. Uchazeči musí v limitu 4 minut a 50 vteřin uplavat 200 metrů a zvládnout 35 kliků a 50 sedů-lehů, každou kategorii zvlášť v limitu 2 minut,“ přiblížila mluvčí HZS LK Jaroslava Benešová.

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který rovněž není členem politické strany či politického hnutí a nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, která by byla v rozporu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

Úspěšným uchazečům Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje může nabídnout jistý pravidelný služební příjem, 6 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, možnost získání či rozšíření řidičského oprávnění a další výhody.

V současné době v Hasičském záchranném sboru Libereckého kraje působí na desíti stanicích celkem bezmála tři stovky výjezdových hasičů.

V případě zájmu se můžou lidé hlásit e-mailem na adrese personalni@hzslk.cz nebo telefonicky na čísle 950 470 149.