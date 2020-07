Hasiči mají vlastní on-line kroniku. Zvou na virtuální výlet do historie sboru

Je tomu 111 let, co získal hasičský sbor své zázemí v bývalé továrně v Barvířské ulici v Liberci, která byla za více než 52 tisíc tehdejších korun zrekonstruována na zbrojnici. V červnu 1945 se zde začala psát historie českých profesionálních hasičů Libereckého kraje. A právě při příležitosti 75. výročí vzniku prvního českého požárního sboru v Liberci si hasiči připravili on-line kroniku zachycující významné události od 12. června 1945 až do současnosti.

Požár lesa pod hradem Bezděz - cvičení. | Foto: Hasiciliberec.cz