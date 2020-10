Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace omezil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje úřední hodiny. Pokud lidé mohou, mají své záležitosti vyřídit telefonicky, písemně nebo elektronicky.

Hasiči. Ilustrační foto. | Foto: HZSLK

Úřední hodiny budou nyní pouze v pondělí od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00. Omezení platí od pondělí 12. října do odvolání. Kontaktní email je spisovna@hzslk.cz, ID datové schránky je hv4aivj a telefonní číslo je 950 470 111.