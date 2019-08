Jak jste se dostal k hasičům?

K hasičům jsem se dostal zhruba v sedmi letech při náboru hasičů v mateřské škole. Zaujalo mě to, a tak jsem to chtěl zkusit.

Vzpomenete si na váš první zásah?

Myslím si, že se jednalo o požár travního porostu někde za městem.

Od začátku jste členem SDH Postoloprty?

Ano, od začátku jsem u sboru dobrovolných hasičů Postoloprty.

Jaké máte v Postoloprtech zázemí a kolik máte vozů?

Myslím si, že jako dobrovolná jednotka máme kvalitní zázemí. Z města máme dost velkou podporu. V poslední době se nám daří čerpat řadu dotací. Ve vozovém parku máme v současné době sedm vozidel.

Jezdíte k zásahům jen v Postoloprtech nebo i v okolí?

Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO II., tedy s územní působností. Vyjíždíme i mimo katastr města.

Jste také profesionální hasič, že?

Ano, to je pravda. U profesionálních hasičů jsem šest let. Nejdříve jsem pracoval jako hasič v elektrárně, od minulého roku působím u Hasičského záchranného sboru v Žatci.



Vybavíte si nějaký kuriózní zásah?

Každý zásah je něčím zajímavý. Důležité je pro nás vědět a vidět, že má naše pomoc smysl, a hlavně že nemá tragické následky.

Dostal jste se někdy do situace, kdy vám šlo o život?

Musím zaklepat, ale naštěstí ne. Doufám, že se do této situace nikdy nedostanu.

Zachraňoval jste někdy nějaké zvíře?

Několikrát jsem už zvíře zachraňoval.

Co vás na práci hasiče baví nejvíce?

Nejvíce mě asi baví to, že se jedná o rozmanitou práci. I když dostanu nějaké základní informace o události, ke které jedeme, přesně nevím, co mě na tom daném místě čeká.

Když jezdíte na zásahy, setkáváte se spíše s ukázněnými řidiči, kteří vám uhýbají, nebo míváte problémy se někam dostat?

Máme asi štěstí, ale setkáváme se spíše s řidiči, kteří se snaží uhnout nebo nám umožnit cestu k projetí. Občas je problém s řidiči, kteří zazmatkují a v dobrém duchu nám spíše při cestě „přitopí“, než uleví . Velký problém je s přeplněnými parkovišti na sídlištích, což se netýká jen Lounska, ale celé České republiky.

Jste hrdý na to, že jste hasič?

Abych pravdu řekl, necítím to tak. Beru to jako běžné zaměstnání.