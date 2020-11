„Myslel jsem si, že jde o dobrou věc. Pravidelně daruji krev, a tak jsme se s přítelkyní zaregistrovali také jako dárci kostní dřeně. V registru jsem byl asi dva roky, než se letos v létě ozvali,“ vysvětlil Martin Götz svou motivaci k darování kostní dřeně.

Samotný odběr byl podle něj bezproblémový. „Bylo to trochu nekomfortní, ale dá se to vydržet. Odběr probíhal přes žíly. Než k němu došlo musel jsem si píchat injekce, aby se potřebné buňky vyplavily do krve,“ vysvětli třicetiletý Götz, který je zároveň i velitelem dobrovolných hasičů v Kunraticích.

Komu konkrétně jeho kostní dřeň pomůže, Martin Götz neví. Celý systém je anonymní. „Jediné, co jsem se dozvěděl, je, že pacient je z České republiky. Darované buňky totiž mohou putovat také do zahraničí,“ řekl Deníku profesionální hasič. Po tom, co proběhl odběr, začala v nemocnici příprava pacienta, kterému Milan Götz kostní dřeň daroval.

Šance, že vyberou zrovna jeho jako vhodného dárce, je přitom podle jeho vlastních slov jedna ku dvěma milionům. „Je to stejná šance, jako že vyhrajete v loterii. Já si tak opravdu připadal a měl jsem stejnou radost, když mi zavolali, že mě potřebují, a já mohl někomu zachránit život,“ vysvětlil Götz a dodal, že v registru dárců zůstává i nadále. Nyní by byl rád, aby jeho příběh inspiroval ostatní lidi. Nemocnice totiž stále hledají nové dárce kostní dřeně. Podrobnosti naleznou zájemci na webu www.darujzivot.cz.