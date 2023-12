Jak sám přiznal, tehdy netušil, že se setká s úřednickým molochem a na vlastní kůži pozná pocity zmaru a ignorance. Nejdříve komunikoval s odborem správy veřejného majetku a Technickou univerzitou v Liberci, která pozemek vlastní. Na tu se v minulosti lidé obraceli se žádostí na zřízení kryté zastávky pod vysokoškolskými kolejemi.

Podle mluvčího univerzity Radka Pirkla se nejednalo o studenty, ale spíše o místní obyvatele. Vedení se rozhodlo jejich přání vyslyšet a přibližně před půl rokem sepsalo s městem Liberec smlouvu o umístění stavby na pozemku vysoké školy. Od té doby k žádnému výraznému posunu nedošlo, což nelibě nesli místní obyvatelé.

Sám Horák se během loňského roku intenzivně o věc zajímal a ptal se, co je potřeba udělat, aby letargie skončila a dostavil se žádoucí výsledek. Do věci totiž vstoupila Kancelář architektury města, jejíž dopravní specialista navrhl a zakreslil umístění zastávky. Později se však ukázalo, že se jedná o nerealizovatelný návrh. Firma totiž zjistila, že v místě požadované pozice přístřešku vedou inženýrské sítě, které jsou v kolizi s betonovým tělesem přístřešku.

„Projekt byl proto vrácen zpracovateli k přepracování tak, aby bylo možné přístřešek umístit. V současné chvíli a za současných okolností to není technicky proveditelné,“ stálo v odpovědi z letošního června.

„Vyvolává to jen rozpaky, zda je to vůbec míněno vážně a s plnou odpovědností zcela konkrétních úřednických orgánů,“ svěřil se se svými pocity Horák.

Přehazovaná mezi odbory?

Autobusové zastávky a přístřešky vyjma označníků spravuje město Liberec. Výstavba nových je zpravidla městskou investiční akcí, a to na podnět cestujících dle prostorových možností v konkrétní lokalitě. „Využití a frekvenci cestujících konzultujeme s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou,“ sdělil Tomáš Krebs za dopravní podnik.

I v příštím roce je v plánu jak výstavba nových zastávek, tak i úprava stávajících. „Pokud to je třeba, není pro nás problém vyslyšet přání občanů a zastávku například zakrýt stříškou,“ zdůraznil náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc (ANO) s tím, že zastávka u kolejí je výjimka, jelikož o její navržení projevila zájem Kancelář architektury města.

Podle opozičního zastupitele Jindřicha Felcmana (Liberec otevřený lidem) je neschopnost města postavit krytou zastávku u univerzitních kolejí způsobena špatným fungováním magistrátu. Poukázal na dlouhodobě napjaté vztahy mezi odborem Kanceláře architektury města a odborem správy veřejného majetku. „Pravidelně si tak úředníci těchto odborů navzájem alibisticky práci přehazují a svalují vinu jeden na druhého,“ informoval Felcman.

Při projektování se podle něj narazilo na drobný problém s existencí dešťové kanalizace v místě stavby. Jak zastupitel poznamenal, tento problém by se dal vyřešit během pár dnů, a to zaměřit kanalizaci, upravit projekt a zastávku o kousek posunout. „Jinak je samozřejmě stavba zastávky primitivní záležitost. Příčinou průtahů rozhodně není složitá legislativa či jiné vnější důvody. Je to jen a jen neschopnost úředníků na liberecké radnici a jejich chaotické vedení ze strany politiků,“ podělil se o svůj názor.

Na přístřešek tak zatím univerzita, studenti i ostatní Liberečané stále čekají. „Podle posledních informací už v této věci město pokročilo a realizace zastávky se snad blíží. Podrobnosti ale neznáme a víc pro to udělat nemůžeme, i když bychom rádi,“ podotkl mluvčí TUL Radek Pirkl.

Zdroj: KŘP LK