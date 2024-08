ASISTENT/KA Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Další složky platu: -zvláštní příplatek ve výši 2 200,- Kč Upřesnění pracovního poměru: - pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Vzdělání: SŠ ekonomického, technického nebo humanitního zaměření, praxe výhodou Požadované dovednosti a schopnosti: - znalost práce na PC (Word, Excel, internet) - organizační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita - schopnost organizovat a řídit jednání Další požadavky: - vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů - bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů - řidičské oprávnění skupiny B Popis pracovní činnosti: - zajišťování informačních a organizačních prací - zajišťování spisové služby a předarchivační péče o písemnosti - koordinace sekretářských, informačních, evidenčních, organizačních, administrativně technických nebo jiných prací - organizační práce včetně zhotovování záznamů z jednání a porad i kontroly plnění úkolů - sjednání a organizace návštěv a pracovních porad vedoucího odboru - vedení přehledu o docházce, evidence dovolených, pracovní a jiné nepřítomnosti v zaměstnání v rámci odboru - zpracování podkladů pro výplatu platů v působnosti odboru - vyřizování korespondence odboru Poznámka: Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené+ 5 dní indispozičního volna/rok - Životopisy zasílat do 30.9.2024 do předmětu uvádějte "Asistent/ka OSM-VŘ". Hlásit se můžete též telefonicky Po-Pá od 7:00 do 15:30. 20 130 Kč

