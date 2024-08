A nesmí chybět malá nápověda. Historie místní výroby se datuje do druhé poloviny 19. století, kdy v původním objektu firma H. Schmidt a spol. založila barevnu kusového zboží a mercerizaci. Samostatně takto nastavená výroba fungovala až do počátku 20. století, kdy po technickém dovybavení byla firma začleněna do Spojených barvíren.

Po dalších, opakovaných organizačních a technologických restrukturalizacích se stal závod v roce 1958 součástí národního podniku Seba Tanvald a specializoval se na úpravu a barvení tkanin z bavlny a ze směsí ba/PES.

Následně byla v roce 1994 založena akciová společnost Licolor, po oddělení od firmy Seba Tanvald.