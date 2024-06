/FOTO, VIDEO/ Kdo si hraje, nezlobí. Proto jsme si pro vás připravili další hádanku, která ověří, jak moc znáte své okolí. Hlasovat můžete v nevýherní anketě na konci článku.

Poznáte obec podle videa? | Video: Jiří Louda

A nesmí chybět ani nápověda. Obec leží v severní části Libereckého kraje a tvoří ji devět osad. Ta nejstarší byla založena už v roce 1334 a nejmladší osada se datuje do roku 1725. Část obcí získala své dnešní jméno až po druhé světové válce. Většinu obyvatel tvořili do konce II. světové války Němci. Po osídlení tu žijí lidé teprve ve třetí generaci, přišli z vnitrozemí, Podkarpatské Ukrajiny, Jugoslávie, Řecka, Slovenska aj. Obec leží v nivě řeky Smědé se sklonem do Žitavské pánve, od které ji oddělují umělé hory vzniklé z výsypek povrchového dolu Turów v Polsku, protějškem je panorama Jizerských hor.

