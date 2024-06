Liberecké gymnázium F. X. Šaldy čelí zpoždění v plánované přístavbě nových učeben kvůli komplikacím s územním plánem. Rekonstrukce, která měla být dokončena do školního roku 2025/2026, se nyní jeví jako nereálná. Náklady na projekt přesahují 300 milionů korun.

Oslavy 100 let Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci na snímku z 19. září. 2018 | Foto: Deník/Petr Zbranek

Liberecké gymnázium F. X. Šaldy, nejstarší česká škola v Liberci nejspíš nedokončí přístavbu budov dle původního plánu. Liberecké Gymnázium F. X. Šaldy se mělo rozrůst o další učebny, díky čemuž by škola mohla otevřít v každém ročníku čtyřletého gymnázia o třídu navíc.

Toto rozšíření by podle odhadů mělo vyjít na více než 300 milionů korun. Uvítání žáků v nových prostorách mělo proběhnout od školního roku 2025/2026, což se nyní jeví, kvůli komplikacím s územním plánem, jako nereálný scénář.

„Pokud by byl brán v potaz základní argument posudku, že se jedná o extrémní svah, musela by se výška záměrů posuzovat individuálně na skoro jedné třetině zastavěného území města Liberec (28,3 procenta), která má stejný nebo vyšší sklon svahu," uveřejnil vyjádření k posudku web genus.cz.

„My nakonec na tom místě postavíme úplně stejnou stavbu, kterou bychom stavěli i bez změny územního plánu. Přijde mi to jako trochu absurdní situace. Všichni mluvíme o tom, že chceme podporovat všeobecné vzdělávání a tady je to jenom otázka dobré vůle a správného rozhodnutí," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Prakticky to bude podle něj znamenat, že nový pavilon nebude dokončený v původně plánovaném termínu, což je září příštího roku. „Teď to vypadá, že pokud budeme muset čekat ten rok na změnu územního plánu, tak se otvírání dalších tříd na gymnáziu odloží o rok," dodal Půta s tím, že podle posudku ČVUT jednoznačně vyplývá, že i stávající územní plán umožňuje umístění nového pavilonu gymnázia do daného prostoru. Doplnil, že pokud tomuto postupu podpořenému odbornými stanovisky nebude vyhověno, bude to znamenat pouze časové zdržení.

K situaci se také pro ČTK vyjádřil náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert, který uvedl, že změna územního plánu brzy půjde do veřejného projednání a měla by být hotová v září.

Vyjádřil naději, že dopisem, který odpovídá hejtmanovi, vyjasní a uklidní veřejnost, že město Liberec určitě nejde proti výstavbě gymnázia na svém území. Podle něj se jednalo jen o nedorozumění v rámci přípravy projektu a stavba bude brzy zdárně dokončena.

