Po Extázi svaté Terezy stvořil Poseidona. Liberecký sprejer se blýskl na Kampě

Obraz Jacka Nicholsona z legendárního filmu Osvícení na silničním mostě u křižovatky Švermova a Žitavská či Extáze svaté Terezy zdobící zeď u libereckého vlakového nádraží. Tyto graffiti má na svědomí tatér a sprejer David Lejsek, který díky svému talentu dostal pozvánku do Prahy na letošní mezinárodní festival Off the Wall.

U libereckého vlakového nádraží vzniklo graffiti inspirované sochou Extáze svaté Terezy. | Video: Jiří Louda