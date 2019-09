V blízké době tu má proto vzniknout takzvaný podpovrchový urbanistický geoinformační model. Pracovat na něm bude Česká geologická služba.

„Jejich nabídkou je zpracování modelu pro celé území Liberce. Dostaneme to od nich v počítačové podobě, bude to jedna z vrstev našeho geografického informačního systému,“ popsal primátor Jaroslav Zámečník. Podle něj za model město nezaplatí ani korunu, náklady uhradí Technologická agentura ČR.

„U každé velké stavby je nutné vědět, jaké má možnosti v území a co se nachází pod povrchem. Ten projekt, pokud se povede, bude průkopnický v rámci České republiky,“ prohlásil primátorův náměstek Jiří Šolc.

Do úplných podrobností sice průzkum nezajde, přesto by měl napovědět, co se dá pod zemí očekávat. „Investor si pak zadá nějaký zpřesňující posudek, ale už nebude tak tápat,“ dodal Šolc.

Využití při přípravě staveb ale nebude jediné. Projekt kromě trojrozměrného geologického modelu horninového prostředí až do hloubky 200 metrů přinese také například model potenciálu pro využití mělké geotermální energie. Sondy kromě toho lépe zmapují také vodní zdroje, poddolovaná území, podzemní stavby, skládky nebo zdroje kontaminace.

S geology už město v minulosti pracovalo na mapě v měřítku 1:13 000, která už část informací obsahuje. Nový projekt má jít ale do větší hloubky a podrobností. Hotový by mohl být podle primátora do roka.