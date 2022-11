Manželé se stali Gentlemany silnic. Na Českolipsku zabránili opilci v jízdě

/FOTO, VIDEO/ Ivanovi a Janě Schovancovým se do paměti vrylo první únorové pondělí letošního roku, kdy zabránili opilému řidiči pokračovat v jízdě bez ohledu na to, že se sami dostali do nebezpečí. Za svou projevenou odvahu získali ve středu 9. listopadu ocenění Gentleman silnic. „Doufáme, že to bude lidi více motivovat k tomu, aby zastavovali těm, kteří potřebují opravdu pomoc, než aby je přehlíželi,“ shodli se manželé, kteří žijí kousek od Mnichova Hradiště.

Manželé Schovancovi za svůj skutek získali ocenění Gentleman silnic. | Video: Jiří Louda