Třiačtyřicetiletý Jaroslav Mallát patří mezi sedm klientů, kteří využili projekt Garantovaného bydlení Liberec. O službě se dozvěděl díky Člověku v tísni, kde mu pomáhali s vyřizováním dluhů. To se téměř podařilo, nyní chybí splatit už jen pár pohledávek, tak se rozhodl vyřešit otázku bydlení. „Je to dobře vymyšlený projekt. Všichni jsou milí a vstřícní, já jim budu nadosmrti vděčný,“ svěřil se Deníku Mallát, který dříve žil na ubytovně a získání bydlení přirovnal k slovenskému televiznímu pořadu Modré z neba. „Splnili mi sen. Věřím, že už se mi bude v životě dařit,“ dodal.

Organizaci se podařilo nastavit celý systém smluv, spolupráce s majiteli i podpory zabydlených domácností. To budou moci v budoucnu využít například v rámci zákona o Podpoře v bydlení. Dobře fungující projekt potvrdila i dotační kontrola. Majitelé bytů získali příležitost ověřit si, že garance opravdu platí. „Ve všech bytech se náš údržbář postaral o drobné opravy nebo úpravy, pokryli jsme výpadek v nájmu, který vznikl nedopatřením České pošty, a majitele jsme zastoupili i při řešení sousedských vztahů. Vlastníci bytů tak ušetřili svůj čas i peníze,“ zdůraznil Prade.

Do budoucna by rádi odbourali některé předsudky s bydlením spojené. Například lidé, kteří pomocí insolvence řeší svoji finanční situaci, často naráží na nesmyslný přístup, který je z běžného bydlení předem vylučuje. „A náš cíl je jasný, zabydlet do konce projektu dvacet domácností, žádostí máme v tuto chvíli osmdesát. Zároveň chceme nabídnout majitelům bytů pohodlný a bezpečný způsob pronajímání vlastních bytů,“ nastínil plány ředitel obecně prospěšné společnosti.

V polovině února spustilo město Libereckou nájemní agenturu, která nabízí majitelům bytů bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu. Služba přináší vlastníkům bytů například garantovaný příjem i v okamžiku, kdy se byt neobsadí nájemníkem. Současně pro ně zajistí kompletní správu bytu, včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy. „Naším cílem je dostat na trh prázdné byty a motivovat jejich vlastníky, aby pronajmuli byt lidem ve složitější bytové situaci, například samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům nebo hendikepovaným,“ přiblížil službu náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

Podle Pradeho se projekt Garantovaného bydlení Liberec oproti městské nájemní agentuře mírně liší. V případě agentury musí majitelé byt svěřit do majetku města, za nájemné o 20 % nižší oproti tomu tržnímu a smlouvu s nájemníkem uzavírá přímo město nikoliv majitel. „My stavíme na standardních nájemních smlouvách za běžné nájemné stanovené majitelem a majitel je i ten, kdo má poslední slovo ve výběru nájemníka. Bonusy mají oba projekty však podobné,“ dodal.