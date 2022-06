Mezinárodní porota v roce 2021 vybrala mezi mladými umělkyněmi a umělci do 35 let pětici tvůrců, jimž nyní náleží titul laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jsou to Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv björnsonova (Nik Timková, Zuzana Žabková, Lucie Svoboda Mičíková, Lucia Kvočáková, Tamara Antonijević a Tanja Šljivar). V letošním roce poprvé nebudou jejich intervence prezentovány odděleně v samostatných drobných výstavách, ale budou umístěna přímo v prostorách stálých expozic, kde díla současných tvůrců vyniknou v dialogu a v konfrontaci s uměním předchozích epoch. Představení děl laureátů má totiž v Liberci dlouholetou tradici.