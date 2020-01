Informoval o tom Daniel Vrbík z Technické univerzity, kde se výzkum provádí. „Do databáze se nám jich dostalo zhruba dva a půl tisíce. Protože ale nová jména už přibývají jen velmi zvolna, rozhodli jsme se, že je na čase sběr pro tuto chvíli ukončit,“ řekl Vrbík.

Pokud lidé vědí ještě o nějakém živém jménu, mohou jej do mapy na adrese mapy.fp.tul.cz/zivajmena zanést do neděle 2. února. Pak se výzkumníci pustí do jejich třídění. „Ručně projdeme záznam po záznamu a budeme kontrolovat, zda nejde o duplicitu, zda není místo špatně označeno nebo zda se nám nezapojili záměrní škodiči,“ dodal Vrbík. Výstupem má být databáze a mapa, která může pomoci například hasičům.