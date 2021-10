Mezi nejčastější místní problémy patří znečišťování veřejného prostranství a pohyb lidí bez domova. V řadě případů musí strážníci také řešit porušování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu v okolí budovy terminálu. „Soustředíme se na vše. Samozřejmě nechceme trestat toho, komu upadne jízdenka, pokutou. To není naším cílem. Naopak chceme zvýšit pocit bezpečí občanů,“ zdůraznila Bušková. Zároveň se snaží, aby hlídky působily i preventivně. „A být zde lidem v případě potřeby nablízku,“ dodala.

Podobného názoru je i Petra z Jablonce nad Nisou. „Když se vracím domů z práce, raději se projdu a nastoupím na jiné zastávce. Nechce se mi čekat na Fügnerce, to prostředí na mě nepůsobí dobře,“ svěřila se.

Zatímco loni řešila městská policie v ulici Fügnerova 498 přestupků, letos jich k 30. září evidují už 483. „I za bílého dne se člověk bojí jít si vybrat peníze, nebo se někde zdržet. A večer po 17. hodině je naprosto nemožné, aby se mladá holka sama pohybovala po Fügnerce a okolí. Protože to, co se tam sbíhá za lidi, mi nahání hrůzu a strach,“ okomentovala situaci Liberečanka Viktoria.

/FOTO/ Okolí terminálu městské hromadné dopravy patří k nejproblematičtějším lokalitám v Liberci. Městská policie se rozhodla vyslyšet přání veřejnosti a vyslala do terénu více hlídek.

