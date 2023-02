Smyslem projektu je mimo jiné to, aby onkologičtí pacienti či jejich blízcí dostávali informace nejen o nemoci, ale o všem, co jim může pomoci ulehčit tyto těžké chvíle.

„Kampaň Fuck Cancer usiluje o propojení organizací, nadací, spolkl, projektů i jednotlivců, kteří pomáhají nejen šířit osvětu v oblasti nádorových onemocnění, ale zároveň pomáhají onkologickým pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, psychiku či finanční situaci v době, kdy to opravdu potřebují,“ sdělil spoluzakladatel projektu Petr Vančura, který se v minulosti podílel i na kampani Movember upozorňující na rakovinu prostaty.

V sobotu 4. února se tak podporovatelé sejdou ve skiareálu Ještěd, kde lyžařům ukážou, za co nejen v tento den bojují. Kampaň totiž bourá tabu v oblasti tématu rakoviny mladých lidí. Rakovina není jen dogmatem starší populace, postihuje i adolescenty a mladé dospělé. Zároveň se snaží probudit empatii v mladých lidech. Heslem kampaně je „Empatie místo apatie.“ „Chceme ukázat veřejnosti, jak se chovat směrem k pacientům, jak s nimi komunikovat a jak efektivně nabídnout pomocnou ruku,“ podotkl Vančura.

Jedním z tzv. heroes je i Tomáš Pangrác, kterému lékaři v sedmnácti letech odhalili akutní lymfoblastickou leukémii. Na den, kdy nastupoval do nemocnice, si pamatuje dodnes. „Byl to opravdu strašný den. Lékaři mi vysvětlili, co mě bude čekat a zároveň mě upozornili na to, že léčba bude trvat dva roky, což bylo v tu chvíli pro mne nepředstavitelné. Měl jsem velké problémy se s tou situací srovnat,“ zavzpomínal Tomáš.

Jak sám přiznal, nemoc mu nejen něco vzala, ale i dala. „Strašně mě mentálně posunula, začal jsem život vnímat jinak. Snažím se teď život brát skoro pořád s humorem, protože brát ho moc vážně podle mě není dobře. Na závěr bych rád vzkázal něco dalšímu pacientovi, který si to třeba čte. Je to jednoduchý. Bojuj, ať ta mrcha nevyhraje! Rozhodně to za to stojí,“ dodal.