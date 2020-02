Firma W.E.B. už v Horní Řasnici jednu větrnou elektrárnu o výkonu 1,8 megawattu provozuje. Podle zdejšího starosty Radka Halouna obec před časem dostala žádost o povolení dalších elektráren. „Svolal jsem debatu s občany, kde se lidé mohli zeptat, co to bude obnášet,“ popsal Haloun. Obec pak k záměru uspořádala anketu.

Ze 128 obyvatel se jich pro výstavbu vyslovilo 91, proti bylo 37 lidí. „Každý má na to nějaký názor, někomu vadí, že se změní krajinný ráz nebo že je to hlučné,“ vysvětlil starosta.

Podle něj ovšem stávající větrník tyčící se u silnice z Jindřichovic do Frýdlantu žádné vážné problémy nezpůsobuje. „Když je úplně velké ticho a soustředím se, tak občas něco slyším, ale vůbec to nevnímám. To mě spíš víc ruší kamenolom z Polska, který je za kopcem,“ popsal Haloun.

To v sousední Dolní Řasnici zatím s větrnými elektrárnami zkušenosti nemají. I vedení této obce ale od stejné firmy dostalo žádost o povolení jejich výstavby. Zdejší ankety se zúčastnilo 335 místních, z čehož bylo 276 pro výstavbu a jen 59 proti.

Také Dolní Řasnice proto podle jejího starosty Marka Kratochvíla vydala souhlasné stanovisko. „Na katastru Dolní Řasnice se zvažuje tři až šest elektráren,“ řekl Kratochvíl.

V obou obcích se má jednat o výstavbu na soukromých pozemcích.

Výkonná ředitelka společnosti W.E.B Větrná energie Michaela Lužová záměr postavit v obou obcích nové větrníky potvrdila. „Nerada bych uváděla nějaký počet, my vždycky začínáme s větším číslem, protože počítáme s tím, že jich v průběhu povolovacího procesu spousta z nejrůznějších důvodů odpadne,“ připomněla.

Ředitelka proto příliš konkrétní být nechtěla. Kladné stanovisko ze strany obce je totiž podle ní v celém procesu jen začátek. „Vývoj projektu trvá osm až dvanáct let, někdy až patnáct a „úmrtnost“ projektů v Česku je kolem 90 procent,“ upozornila.

Že výstavba není záležitost měsíců, dokládá už existující elektrárna v Horní Řasnici. Ta začala fungovat v roce 2012, podle starosty Halouna se ale její přípravy rozeběhly už o deset let dříve. Záměr totiž musí projít nezbytným povolovacím kolečkem a také vyhodnocením vlivu na životní prostředí.

Společnost W.E.B v Česku zatím kromě Horní Řasnice provozuje ještě šest větrných elektráren na Znojemsku. Další pak například v Německu, Rakousku, Kanadě či ve Spojených státech.

Na Frýdlantsku se první větrníky objevily v roce 2003 v Jindřichovicích pod Smrkem. Další se v současnosti nacházejí ještě v Krásném Lese, Dětřichově, Andělce či u Albrechtic.